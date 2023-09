In un incidente stradale autonomo, avvenuto stamane a Biella un’auto ha preso in pieno un veicolo in sosta e si è ribaltata su un fianco. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i Carabinieri con i sanitari del 118 per l’assistenza al conducente, trasportato al Pronto Soccorso.

