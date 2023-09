Auto si ribalta e finisce nel fosso, morte due donne di Torino

In un incidente stradale avvenuto a Mede nel Pavese, sono morte due donne: Emilia Corti, di 89 anni, e Maria Vitrano,71enne, residenti a Torino, ma in visita da parenti della più anziana, originaria della Lomellina. L’incidente si è verificato nel territorio comunale di Mede, sulla strada che collega con Villa Biscossi. L’auto si è ribaltata ed è finita in un fosso. Le donne erano a bordo di una Ford Fiesta che, per cause in via di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, ha sbandato e poi si è ribaltata.

