Il presidente della Repubblica a Torre Pellice ricorda Altiero Spinelli

Ad accogliere questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torre Pellice, anche il sindaco di Torino e della Città metropolitana Stefano Lo Russo.

La visita del capo dello stato coincide con le celebrazioni per gli 80 anni della prima conferenza pubblica dedicata al manifesto federalista europeo, che ebbe Altiero Spinelli fra i suoi protagonisti. Padre del Movimento Federalista Europeo, Spinelli durante la seconda guerra mondiale fu ospite a Torre Pellice di Mario Alberto Rollier, membro del Partito d’Azione, figura centrale nella diffusione dell’idea dell’europeismo.

Dopo una prima tappa in via Repubblica con la scopertura di una targa in ricordo di Spinelli, Mattarella si trova ora nel vicino Teatro del Forte, dove sta prendendo parte a un convegno dal titolo “Il sogno europeista è nato qui. Una sfida da completare”. Il convegno si è aperto osservando un minuto di silenzio per le cinque vittime dell’incidente ferroviario avvenuto questa notte a Brandizzo. Lo ha chiesto il sindaco, Marco Cogno, che è intervenuto sottolineando come “questo avrebbe dovuto essere un giorno di gioia, invece siamo qui a piangere i cinque lavoratori morti nella notte a causa di un incidente sul lavoro”.

Successivamente il capo dello Stato parteciperà a un incontro presso la Casa Valdese e visiterà il contiguo Museo.







