Francesca Bergesio è Miss Piemonte

Si è conclusa alla grande con l’incoronazione delle reginette regionali la prima fase di Miss Italia

2023 e che ha visto trionfare Francesca Bergesio come Miss Piemonte e Greta Cugliari, Miss Valle

d’Aosta.



L’evento si è tenuto il 23 agosto scorso nella splendida location di Barbaresco, terra patrimonio

dell’Unesco, che per la prima volta ha ospitato una selezione di Miss Italia. A volerlo fortemente è

stato proprio il sindaco Mario Zoppi il quale si è candidato per fare da sfondo al concorso di bellezza

anche il prossimo anno. Guest star dell’evento, l’attore e musicista americano Ronn Moss, ex Ridge

di “Beautiful”.

“E’ stata una serata magica – racconta Mirella Rocca, agente regionale di Miss Italia per Piemonte,

Liguria e Valle d’Aosta – sono molto felice di vedere crescere questo concorso il quale, sempre di

più, sta diventando un evento itinerante in grado di valorizzare i patrimoni del nostro territorio

portando la “bellezza” nelle sue piazze.

Ogni selezione durante questi due mesi è stata una vera

festa di paese e il pubblico ci ha sempre accolto con manifestazioni di affetto e di stima che mi

rimarranno nel cuore da molto tempo. Torino, Venaria, Giaveno, Pont Canavese, Barbaresco, sono

tanti i luoghi che ricorderanno le nostre Miss e che non vedono l’ora di riabbracciarci. Grazie a tutti

gli enti locali che ci hanno supportato”.

Saranno 10 le ragazze piemontesi che, con Francesca Bergesio e Greta Cugliari, arriveranno alle

prefinali nazionali che dovrebbero svolgersi in Calabria il prossimo settembre (ma le date ancora

non sono state comunicate). Solo 2 per ogni regione arriveranno invece all’ultima fase.

Francesca Bergesio

Francesca, 18 anni di Cervere, anche lei vuole entrare a Medicina. E’ la è la figlia maggiore del

senatore Giorgio Bergesio presente alla finale con mamma Ilaria e la sorella minore Virginia. Tra le

sue fasce precedenti quella di Miss Miluna. La sua è “una bellezza un po’ anni 50”, ricorda molto nei

tratti del viso Lucia Bosé, Miss Italia 1947. Francesca è una ragazza che sogna il cinema, ma resta

con i piedi bel saldi per terra visto che la partecipazione al concorso rappresenta più che altro un

percorso personale di crescita.

Greta Cugliari

Bella e talentuosa, Greta, 18 anni di Nichelino, si è appena diplomata al Liceo Scientico Majorana di Moncalieri e oltre che diventare medico, sogna un futuro nel mondo dello spettacolo. Tra le sue priorità, ovviamente, anche lo sport che pratica da sempre. La sua disciplina principale è stato il nuoto sincronizzato, sport protagonista dell’estate, il nuoto, grazie ai Mondiali che si stanno disputando a Fukuoka, in Giappone. Tra le sue fasce precedenti, non a caso, anche quella di Miss Sport Givova.

