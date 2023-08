Bimba cade dal quinto piano. Un passante la afferra e le salva la vita

Una bambina di 5 anni è caduta dal quinto piano di un condominio in via Nizza 389 a Torino ma è stata afferrata al volo da un passante che le ha salvato la vita. L’allarme è stato dato da un inquilino del palazzo di fronte che ha attirato l’attenzione di un passante visto che la bambina si trovava in una situazione precaria. Da sotto il passante ha seguito la scena finche’ la piccola non si è sbilanciata ed è precipitata. L’uomo l’ha presa al volo attutendo la caduta. Entrambi stanno bene.

