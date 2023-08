Ciclista urtato da auto batte la testa e muore

Albino Giraudo, 63 anni, di Caselle, è morto a Corio in un incidente stradale. L’uomo indossava il casco mentre era in sella alla sua bicicletta da corsa. È stato urtato da una Kia Picanto guidata da una 78enne residente in zona che viaggiava nella stessa direzione di marcia. Il ciclista è caduto a terra battendo la testa ed è morto.

