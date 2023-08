Mole in blu per gli EuroVolley. Stasera al Pala Gianni Asti le azzurre in campo contro la Bosnia, domani la Croazia

Torino accoglie la nazionale azzurra illuminando la Mole Antonelliana con il logo dei campionati europei di volley.

Le azzure saranno in campo questa sera e domani al Pala Gianni Asti per affrontare le ultime due partite che chiudono la Pool B degli Europei, un girone di qualificazione che le ha viste finora protagoniste e a punteggio pieno di tre vittorie in altrettante partite.

Dall’altra parte del campo Sylla e compagne troveranno come avversarie stasera la Bosnia ed Erzegovina, mentre domani sarà il turno della Croazia, prima degli ottavi e dei quarti di finale in programma a Firenze a fine mese.

Tra le giocatrici molte quelle già note al pubblico torinese, come la Lubian e Francesca Bosio che nella sua carriera ha calcato i campi delle società pallavolistiche di Novara, Cuneo e Chieri.

L’appuntamento per vedere all’opera da vicino le grandi protagoniste della pallavolo italiana è per le 21.15 al Pala Gianni Asti con un tutto esaurito che abbraccia e da il bentornato a Torino alle azzurre; la sfida sarà trasmessa anche in diretta tv su Rai2, RaiSport e Sky Sport Summer.

Christian Ruggeri

IL TORINESE