Un bel Toro! Torino-Feralpisalò 2-1

32finali di Coppa Italia

Vojvoda T

Ilic T

Di Molfetta F

Il Torino di Ivan Juric comincia bene la stagione ufficiale con la Coppa Italia battendo la volenterosa e ben organizzata Feralpisalò per 2-1.Il risultato poteva diventare più rotondo per i granata che hanno costruito 12 nitide palle goal,3 pali e le parate clamorose del portiere Pizzignacco,classe 2001,vero protagonista della serata.All’inizio i granata paiono piuttosto imballati ma sono capaci di tenere nella propria metà campo gli avversari.Clamorosamente i lombardi passano anche in vantaggio, con un gran gol di Di Molfetta, abile a sfruttare l’unico vero errore difensivo della difesa del Toro, alla fine sarà l’unico tiro in porta per la Feralpisalò.Poi arrivano le 2 magie granata,i bellissimi gol di Vojvoda ed Ilic che consegnano al Toro i sedicesimi di finale,a novembre,contro il Frosinone.

Enzo Grassano

IL TORINESE