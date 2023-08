Italia Lib Pop: “Per le carceri servono strutture e personale”

“Le tre morti in due giorni all’interno degli Istituti di Pena del nostro Paese, di cui due avvenute nel Carcere Lorusso-Cotugno di Torino, evidenziano ancora una volta una situazione esplosiva alla quale non può essere considerata risposta sufficiente ed esaustiva la visita, postuma, del Ministro della Giustizia Nordio di ieri, così come le soluzioni da lui proposte”, così Claudio Desirò, Segretario di Italia Liberale e Popolare, commenta la visita del Ministro Nordio alla Casa Circondariale di Torino.

“Proporre soluzioni di detenzione alternative per i reati minori, recuperando le caserme dismesse, è un deciso passo avanti, che, però, non può essere applicata se prima non si mette mano alla grave carenza di personale che attualmente affligge il Sistema Carcerario italiano”, aggiunge Desirò.

“Allo stato attuale mancano circa 6000 agenti di Polizia Penitenziaria ed altrettanti educatori, a cui si aggiunge la carenza di personale sanitario ed addetto alla salute psicologica dei detenuti. In una situazione simile, recuperare altre strutture senza dotarle di personale numericamente adeguato, sembra una proposta utopica e che non risolverà un problema di democrazia e di sospensione dello stato di diritto che si vive entro le mura delle carceri italiane”, continua Desirò.

“La storia della detenuta che si è lasciata morire di fame e di sete a Torino, senza che nemmeno venisse avvisata la Garante dei Detenuti, evidenzia anche come certe situazioni vegano trattate con superficialità, anche a causa della carenza di personale preposto ai percorsi interni di sostegno e recupero dei detenuti. Quante altre morti saranno necessarie affinché, finalmente, sulla questione carceri si possa passare dalle parole ai fatti? Nel suo discorso di insediamento, il Ministro Nordio aveva precisato che questo tema era tra le sue priorità. Ad oggi, purtroppo, si è fatto poco o nulla”, conclude Desirò.

