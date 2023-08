Torino, uffici comunali chiusi il 14 agosto. Garantiti i servizi essenziali

Lunedì 14 agosto gli uffici comunali saranno chiusi.

In piena attività il Pronto intervento del Comando di via Bologna e le pattuglie sul territorio. Aperti anche i Comandi territoriali. Saranno invece chiusi gli uffici Procedure Sanzionatorie (Cassa – Verbali), Rilascio Atti e Visure Immagini, Sportello del Cittadino di via Bologna 74.

Per quanto riguarda i Servizi Sociali, sarà regolarmente in funzione il servizio di ‘Pronto intervento minori’ di corso Regina Margherita 137 e garantita l’apertura dell’Istituto Bricca, della Casa Rifugio per donne e bambini, della Comunità alloggio di via Sostegno 4, e della Comunità alloggio per persone con disabilità di via Sostegno 41/1

Aperto anche l’Ufficio Funerali di corso Racconigi, nel normale orario di lavoro.

Gli sportelli di InformaCittà, Urp e Urc di piazza Palazzo di Città saranno chiusi il 14 e il 15 agosto. Negli altri giorni della settimana seguiranno i seguenti orari: mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 16; venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Chiusi nel ponte gli sportelli dell’Anagrafe centrale, delle sedi decentrate e l’ufficio Permessi di Circolazione in piazza San Giovanni 5. Non saranno attivi il centralino di Palazzo civico e i call center di Anagrafe, Commercio, Polizia municipale e Tributi.

Aperti i Musei civici, che osserveranno un’apertura straordinaria il 14 agosto in orario 10-18 e saranno aperti anche il 15 agosto con ingresso a tariffa speciale di un euro.

Sospensione del servizio anche per gli sportelli dell’Edilizia privata e per le Biblioteche civiche e gli altri servizi culturali.

Chiusi il 14 agosto, infine, gli impianti sportivi a gestione diretta del Comune, come il palazzetto Le Cupole, lo stadio Nebiolo e la Piscina Monumentale.