Cristina Seymandi replica all’ex”: “Da che pulpito viene la predica”

All’indomani del caso scoppiato su tutti i media con la pubblicazione del video nel quale il commercialista Massimo Segre accusa (e scarica) la sua ex futura sposa di tradimento proprio durante la festa nella quale avrebbero dovuto invece annunciare il matrimonio, l’”accusata”, l’imprenditrice Cristina Seymandi replica attraverso il quotidiano “La Stampa”: “Ha fatto una pagliacciata – commenta la donna – Non posso chiudere per sempre: resta in piedi il lavoro (ha quote societarie con l’ormai ex fidanzato, ndr) e non posso permettermi di perderlo”. E prosegue: “lui deve essere stato preso in mezzo da qualcuno, ha deciso di fare una figuraccia lui per primo, che è un personaggio di primo piano”. Seymandi smentisce i tradimenti e chiosa: “da che pulpito viene la predica. Penserò ad eventuali tutele nelle sedi civili e penali”

