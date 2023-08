Baby gang a Torino: sequestrati a quattro ragazzini tirpaugni, sfollagente e scacciacani

I costanti controlli effettuati dalla Polizia di Stato nelle aree cittadine maggiormente a rischio in relazione a fenomeni di degrado urbano, fra cui quello delle cosiddette baby gang o bande giovanili, che desta particolare allarme sociale, hanno consentito l’individuazione di un gruppo composto da 8 giovani, di età compresa fra i 15 e i 19 anni, che si aggirava in orario notturno, con fare sospetto, in via Sassari. La zona ricade in quella di corso Principe Oddone e vie limitrofe, ove di recente si sono registrati alcuni episodi delittuosi verosimilmente ad opera di bande di giovani.

I poliziotti motociclisti del locale Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, una volta notati i giovani, li hanno fermati per un controllo, riscontrando da subito un comportamento particolarmente nervoso nei ragazzi: alcuni di essi, infatti, cercavano di distrarre gli operatori di polizia mentre altri tentavano di disfarsi di un paio di borse a tracolla in loro possesso.

Gli accertamenti effettuati consentivano di rinvenire e sequestrare a carico di 4 dei soggetti controllati delle armi: nello specifico, un tirapugni in metallo occultato nei boxer da un quindicenne e uno sfollagente telescopico in metallo, nascosto da un diciottenne nei jeans, lungo la gamba. Inoltre, occultati nei due borselli di cui i ragazzi avevano tentato di disfarsi, risultati di proprietà di due diciassettenni del gruppo, sono stati rinvenuti tre sfollagenti telescopici ed una pistola scacciacani.

In considerazione dei gravi indizi di colpevolezza emersi a loro carico, i quattro giovani sono stati denunciati per porto abusivo di armi. Un quinto ragazzo, di diciassette anni, è stato invece denunciato per oltraggio a P.U. in considerazione di gravi offese lanciate all’indirizzo degli operatori di polizia durante la stesura degli atti.

Qualche sera dopo, verso le 23, personale della Squadra Volante del Commissariato Centro è invece intervenuta in via Barbaroux a seguito della segnalazione della commissione di una rapina appena consumata ai danni di un ventiduenne da parte di un gruppo di giovani nella vicina via Cernaia.

Nel tragitto, gli operatori di Polizia hanno incrociato la vittima, la quale con l’aiuto di un altro giovane che aveva assistito ai fatti cercava di non perdere di vista il branco; dai loro racconti, emergeva che mentre il ventiduenne si trovava fermo alla fermata “Siccardi” ad aspettare il bus, un gruppo di ragazzi, originariamente composto da 8 elementi, lo aveva accerchiato e rapinato del denaro che aveva con sé, una somma di 100 €, per poi allontanarsi verso il centro città.

La Volante rintracciava quattro dei soggetti segnalati, di età compresa fra i 15 e i 19 anni, all’altezza dell’intersezione fra via Barbaroux e via XX Settembre e li fermava, denunciandoli successivamente per rapina aggravata in concorso. Fra di essi, vi sono un diciassettenne ed un diciannovenne facenti parte del gruppo che qualche sera prima era stato controllato in via Sassari, venendo trovati in possesso delle armi poi sottoposte a sequestro.

I procedimenti penali si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.

IL TORINESE