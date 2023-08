Incit-Ev, Torino tra le sedi del progetto europeo per promuovere l’elettromobilità

Piazzale Caio Mario ospiterà un nuovo hub di ricarica per veicoli elettrici in sharing con 10 punti di ricarica a bassa potenza da 3,6 kw : la Giunta Comunale ha approvato ieri lo schema di convenzione per l’uso dell’area.

La realizzazione dell’infrastruttura rientra nel progetto europeo ‘Incet-Ev’ che vede collaborare 33 partner con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo dell’elettromobilità nel continente. Tra questi, oltre alla Città di Torino, Fondazione Links, Politecnico di Torino, Iren S.p.A., Prima Electro S.p.A. e Fpt Industrial S.p.A.

Il progetto, finanziato dal programma europeo Horizon 2020, si propone di testare un insieme innovativo di infrastrutture di ricarica, tecnologie e relativi modelli di business connessi ai veicoli elettrici, pronti a migliorare l’esperienza degli utenti, facendo sì che più persone scelgano mezzi più ecologici.

Amsterdam, Parigi, Saragozza, Tallinn, Utrecht, Versailles e Torino le città dove verranno condotti i test.

IL TORINESE