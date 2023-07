 Novant’anni di bollicine a Nizza Monferrato

DA MERCOLEDÌ LA QUINTA TAPPA DELLA MOSTRA ITINERANTE DEL CONSORZIO ASTI DOCG

(Asti, 31 luglio 2023). Quinta tappa a Nizza Monferrato per Novant’anni di bollicine, la mostra itinerante del Consorzio Asti Docg, che da mercoledì 2 agosto (inaugurazione ore 18.30) fino al 2 settembre approda negli spazi del Foro Boario Pio Corsi. L’allestimento, curato da Pier Ottavio Daniele in collaborazione Giancarlo Ferraris, Andrea Triberti, Massimo Branda, Luca Percivalle, Zeta Solution e Designstudio25, accende i riflettori sull’evoluzione e la crescita socioeconomica della denominazione spumantistica più antica d’Italia che oggi produce 100 milioni di bottiglie, raccontata attraverso le campagne di comunicazione che hanno fatto la storia della pubblicità enoica nel Belpaese.

In esposizione, per un viaggio nel tempo iniziato con la prima tappa lo scorso anno in occasione del 90° compleanno del Consorzio, oltre 60 tra manifesti originali, filmati e immagini rare e introvabili delle grandi case spumantiere italiane a partire dalle prime immagini pubblicitarie ai poster di grandi artisti come Leonetto Capiello e Armando Testa passando per i caroselli televisivi in bianco e nero degli anni ’50 fino gli spot contemporanei con protagonisti personaggi sportivi e star di Hollywood.

Il tour di Novant’anni di bollicine si concluderà alla chiesa di San Giuseppe ad Alba, dal 7 ottobre al 7 dicembre.

A Nizza Monferrato la mostra è aperta dal venerdì alla domenica con i seguenti orari: il mattino dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. Per le altre giornate è possibile visitare l’allestimento dalle 10 alle 19 su prenotazione (tel. 329-2284049).

