Paolo Squillante, “Dimensione Impero”: un libro adrenalinico tra Storia e fantascienza

L’Impero Romano non è mai crollato ed anzi ha continuato ad espandere i suoi confini, rubando tecnologie da altri universi…

Incontro con l’autore

CI PARLI DI LEI E DELLA SUA PROFESSIONE

Sono il dottor Paolo Squillante, nato a Roma nel 1983 e laureato in Psicologia con la specializzazione in Psicoterapia Gruppoanalitica.

Per quasi dieci anni ho lavorato in cliniche psichiatriche nella capitale e attualmente sono impiegato in alcune Onlus per evitare la dispersione scolastica dei ragazzi nelle periferie più difficili.

Inoltre ho diverse pagine su vari social, dove promuovo benessere psicofisico, con video e stories: Tiktok (paolosquillante14), Istagram e Facebook (Paolo Squillante).

Da sempre sono appassionato di Storia, soprattutto il periodo della Roma Antica e della Seconda Guerra Mondiale.

Oltre a ciò, mi appassiona sia la fantascienza che il fantasy come genere sia letterario che cinematografico.

Infatti Dimensione Impero è un ibrido tra storia e fantascienza e risponde alla mia personale domanda, che mi sono posto fin da bambino: cosa ne sarebbe stato della realtà odierna se l’Impero Romano non fosse mai crollato e scomparso?

Ovviamente in una trama che unisce tradizioni millenarie con la modernità e le relative tecnologie ho provato a rispondere a questa domanda in Dimensione Impero.

LA TRAMA

Marco è un noto scienziato ed ha inventato uno scudo energetico che protegge qualsiasi cosa da ogni tipo di minaccia, dalle radiazioni a vere e propri attacchi con armi da fuoco.

Ad un certo punto, proprio mentre sta ultimando tale scoperta, si risveglia in un’altra realtà, dove l’Impero Romano non è mai crollato ed anzi ha continuato ad espandere i suoi confini, rubando tecnologie da altri universi.

Tale minaccia ha costretto il resto del mondo ad unirsi per contrastarlo.

Marco perciò è stato rapito dai Romani che vogliono la sua arma e si ritroverà a fuggire, coinvolto in una guerra che non gli appartiene, su un mondo non suo e in costante pericolo di vita, poiché il suo scudo è conteso da ambo le fazioni.

COME NASCE DIMENSIONE IMPERO?

Un mese esatto dal primo lockdown che ha costretto tutti noi a vivere momenti drammatici, rinchiusi in casa e distanti dagli affetti, quella notte la mia mente ha prodotto un bellissimo sogno. Tale visione onirica, la quale la si può trovare opportunamente modificata nel primo capitolo di Dimensione Impero, mi ha spinto a scrivere tale opera. Nelle pagine del libro si trova tutta la mia passione per l’Antica Roma e per la fantascienza. Infatti, a volte celati e a volte in maniera esplicita, vi sono riferimenti a tutti i libri, saghe cinematografiche e serie televisive di cui sono un grande estimatore.







COME DEFINIREBBE DIMENSIONE IMPERO?

Lo trovo un libro adrenalinico che si legge tutto d’un fiato. Il protagonista vivrà in costante tensione aiutato da altri personaggi il cui intento non è sempre chiaro.

Inoltre, vi sono alcune figure femminili molto forti, astute, intelligenti e dal carattere deciso. Per me è importante l’emancipazione della donna, che nelle pagine di Dimensione Impero, ha un ruolo fondamentale per la salvezza di Marco e dell’intera umanità.

COSA L’HA COLPITA DI PIÙ DEL SUO ROMANZO?

Quello che mi ha colpito di più e che non ho trovato nessuna difficoltà nella stesura, come invece spesso accade agli scrittori, vi ho semplicemente messo tutto me stesso, le mie passioni, le mie conoscenze, la mia energia.

CHE MESSAGGIO VUOLE DARE CON DIMENSIONE IMPERO?

Tutti abbiamo un sogno nel cassetto. Il mio era di pubblicare un libro. Fin da quando ho memoria ho sempre scritto: romanzi, poesie, racconti. Perciò mi rivolgo a voi, a te lettrice e lettore: credi nei tuoi sogni, lotta per loro, non abbandonarli. Il mondo è pieno di difficoltà, molti ti metteranno i bastoni tra le ruote e cercheranno di spegnere la tua luce. Ma tu, invece, coltivala e lotta per te, se ci credi davvero, se non ti arrendi tutto è possibile e il tuo sogno diventerà realtà.

HA ALTRI PROGETTI?

Certamente, Dimensione Impero, in realtà è il primo volume di una storia ben più lunga. Attualmente sto scrivendo il proseguimento.

RINGRAZIAMENTI?

Il primo va alla mia famiglia, a mia figlia e mia moglie. Quest’ultima è stata la prima lettrice del testo e mi ha consigliato e guidato. Ringrazio i miei genitori che mi hanno cresciuto credendo nei miei sogni e dandomi le energie per lottare per essi. Ringrazio anche i miei suoceri, in particolare il padre di mia moglie che mi ha indicato la casa editrice. I miei amici che mi ha supportato in questo progetto. E infine, ovviamente, ringrazio la Porto Seguro Editore e il suo staff, che con esperienza, dedizione, pazienza e professionalità, mi ha permesso di realizzare il mio sogno.







