Amichevole estiva Juventus-Milan 6-5

Tempi regolamentari 2-2

(dopo i calci di rigore)

Amichevole di lusso negli Stati Uniti per una classica gara del calcio italiano.

La Juventus batte il Milan per 6-5 dopo i calci di rigore nell’amichevole giocata a Carson City, in California. I tempi regolamentari sono terminati 2-2. Ai rigori vincono i bianconeri di Allegri.La gara ha da subito un

avvio vivace:i rossoneri di Pioli passano in vantaggio al 24′. Punizione perfetta di Theo Hernandez, Thiaw segna con un gran colpo di testa al termine di una perfetta elevazione. La Juve reagisce bene e pareggia al 33′.Angolo di Chiesa, Gatti colpisce bene di testa,Maignan respinge,si crea una piccola mischia che risolve Danilo con un tocco preciso e pareggia.Il Milan torna in vantaggio al 39′ su calcio d’angolo, Segna Giroud su sponda di Thiaw,Szczesny è battuto.Gara sempre interessante con spunti tecnici importantei:il pareggio della Juve arriva all’inizio del secondo tempo. Punizione di Chiesa, Rugani sfiora di testa e Giroud segna nella porta sbagliata con la più clamorosa delle autoreti 2-2.

Grande girandola di sostituzioni,permane il 2-2 e si arriva ai rigori.

Vince la Juve con il decisivo rigore segnato da Soulé.

Enzo Grassano

IL TORINESE