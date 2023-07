Amichevole estiva Torino-Modena 2-1

Si conclude il ritiro dell’estate 2023 a Pinzolo per i granata di Juric.Seconda partita ed altrettante vittorie contro le 2 squadre agguerrite di serie B. Dopo il 2-0 contro il Feralpisalò oggi il Toro ha battuto il Modena per 2-1.Il risultato è maturato grazie alle reti di Radonjic e Bellanova per i granata oltre a quella di Magnino per il Modena.

Dopo gli acquisti di Popa,Bellanova e Tameze,Juric attende ancora 3 rinforzi per puntare, decisamente, all’Europa,2 terzini ed 1 trequartista,comunque il Toro,questo Toro è già pronto,rodato e competitivo sia per il campionato che la Coppa Italia.

Oggi è scesa in campo quella che sarà la formazione titolare,al netto dei prossimi 2/3 arrivi.Ricordiamo che il mercato calcistico chiuderà venerdì 1 settembre alle ore 20.

Tabellino

Torino-Modena 2-1

Radonijc T

Bellanova T

Magnino M

TORINO (3-4-2-1): Gemello (46’ Popa); Schuurs (84’ N’Guessan), Buongiorno (84’ Dellavalle), Rodriguez (46’ Zima); Bellanova (46’ Singo), Ricci (46’ Tameze), Gineitis (46’ Ilic), Vojvoda (77’ Bayeye); Seck (56’ Verdi), Radonjic (46’ Karamoh); Sanabria (56’ Pellegri). Allenatore: Juric.

Enzo Grassano

IL TORINESE