Nuove modifiche ai regolamenti sui dehor nelle aree della movida

Prosegue l’attuazione del piano sperimentale di governo della notte definito e avviato dalla Città. La Giunta Comunale nella seduta di questa mattina, con tre differenti delibere proposte dall’assessore al Commercio Paolo Chiavarino e dall’assessora alla Sicurezza Gianna Pentenero, ha apportato alcune modifiche ai regolamenti 329 “Regolamento per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici”, 388 per la “Disciplina dell’allestimento di spazi e strutture all’aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione” e all’articolo 8 bis del “Regolamento di Polizia Urbana”.

Le modifiche sono state illustrate e discusse nei giorni scorsi con i rappresentanti delle associazioni di categoria nell’ambito della cabina di regia presieduta dalla direttrice generale e costituita dai dirigenti degli assessorati coinvolti per il monitoraggio del fenomeno della movida e riguardano alcuni aspetti legati in modo particolare alle nuove aperture e alle modalità di gestione di locali ed esercizi commerciali nelle zone di San Salvario, Santa Giulia, Vanchiglia e tra piazza Vittorio e corso Regio Parco.

“Il proficuo confronto tra Amministrazione e Associazioni degli esercenti – afferma l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino – ha permesso alla Città di individuare soluzioni utili per dare una risposta alle legittime esigenze degli operatori commerciali di svolgere le proprie attività, dei residenti di riposare e dei giovani di divertirsi”.

In queste aree i nuovi esercizi commerciali che apriranno non potranno avere una superficie al loro interno inferiore a 75 metri quadrati (anziché gli attuali 50). Ciò naturalmente a beneficio del poter ospitare la clientela all’interno, specie nelle ore più tarde, riducendo così l’impatto acustico. La norma non sarà retroattiva ma riguarderà l’apertura di nuovi insediamenti o il trasferimento di attività all’interno delle aree individuate dalla sperimentazione.

La Città potrà inoltre individuare zone interessate da un afflusso particolarmente rilevante di persone e, in esito ai dati rilevabili dalle attività di monitoraggio, gli orari di chiusura delle attività possano essere anticipati, anche in modo differenziato all’interno della medesima area, al fine di riportare entro i limiti della soglia di tollerabilità notturna le emissioni delle fonti di rumore.

Sempre secondo le modifiche approvate, i gestori dovranno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, dotarsi di personale appositamente formato per l’assistenza alla clientela, secondo un protocollo operativo concordato con le associazioni di categoria, che garantirà maggiore attenzione al rispetto degli obblighi di legge in materia di somministrazione di alcolici.

I titolari, inoltre, dovranno apporre in modo visibile all’ingresso dell’attività l’indicazione della capienza massima di persone consentita all’interno dei dehor. Previsto anche l’obbligo, per gli esercenti, di utilizzare contenitori per bevande ‘a perdere’ che rendano identificabile la provenienza.

“Con queste delibere – spiega l’assessora alla Sicurezza Gianna Pentenero – stiamo dando attuazione a quel piano di governo della notte su cui da mesi lavorano assessorati e settori della città, insieme ai comitati, alle associazioni di categoria e alle circoscrizioni. L’obiettivo è sempre lo stesso, ovvero limitare la mala-movida per arrivare a un equilibrio tra il diritto al riposo e le necessità di imprenditori e clienti che animano l’economia della notte. Abbiamo lavorato su ambiti trasversali, dal commercio al controllo, proprio per rispondere alla complessità del problema. Alcune azioni congiunte di polizia hanno anche già dato i primi risultati, così come l’azione di dialogo che vogliamo porti alla riduzione del conflitto nei quartieri più esposti“.

Le delibere varate oggi dalla Giunta passeranno all’esame del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva. Nel frattempo proseguirà l’attività di monitoraggio delle presenze e valutazione dell’impatto acustico negli spazi aperti. I dati raccolti costituiranno la base per disciplinare l’applicazione di quanto previsto dai nuovi regolamenti

IL TORINESE