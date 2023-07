Italia Liberale e Popolare: Gtt è da privatizzare

La decisione presa dalla Giunta Lorusso di incrementare ulteriormente sia il costo dei biglietti delle corse GTT che, contemporaneamente, le tariffe della sosta a pagamento è la prosecuzione della strada già intrapresa che vede il cittadino come bancomat del Comune e delle sue controllate, a fronte di servizi pessimi e scarse ricadute sulla Città.

L’aumento del costo delle corse è stato giustificato con la crescita dell’inflazione e del caro carburante che, di fatto, non giustificano invece un aumento del prezzo della zona blu, nelle sue varie e, fin troppo vaste, declinazioni nei quartieri.

Una scelta fatta unicamente per ripianare i conti di un’azienda controllata dallo stesso Comune e che andrà ad incidere ulteriormente sul portafoglio delle famiglie.

Senza contare che ora, il pessimo servizio offerto da GTT, che ad eccezione della metropolitana, non può certo essere considerato un’eccellenza della nostra Città, avrà costi importanti che porterà molti a scegliere la mobilità privata, con buona pace per la transizione ecologica e la tanto sbandierata mobilità alternativa.

Ad esempio, per una famiglia di 4 persone che volesse andare a fare una passeggiata di un paio d’ore in centro, l’utilizzo dell’automobile, comprensivo anche del costo della sosta, sarà sempre economicamente più vantaggioso dei 16 euro da spendere per lo stesso tragitto svolto sui mezzi pubblici. Senza contare il non dover sottostare ad orari spesso non rispettati, lunghe attese e vetture strapiene.

L’ennesima dimostrazione che l’attuale Amministrazione riserva grande attenzione alle casse e scarsa attenzione alle esigenze della Città. GTT, da anni, andrebbe privatizzata, per migliorare il servizio in un regime di attenzione al cliente, ma la propensione allo statalismo priva Torino di un servizio di alto livello ad un costo adeguato.

Italia Liberale e Popolare

Coordinamento Regionale Piemonte

