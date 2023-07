“Sole delle Alpi”, l’ex ministro Castelli al Pian del Re

di Massimo Iaretti

Nel fine settimana del 15 e 16 luglio si è tenuto l’annunciato raduno ‘Sole delle Alpi’ in un luogo simbolo dell’autonomia del Nord, il Pian del Re al Monviso. Ad organizzarlo l’associazione Autonomia e Libertà, presieduta da Roberto Castelli reduce – tra l’altro – dal ‘duello’ con il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca ai Ponti del Mincio la settimana precedente.

Soddisfatto dell’esito del raduno ?



E’ stato un bellissimo fine settimana, ci siamo anche divertiti con una bella passeggiata in montagna, passando anche una notte in rifugio. C’erano rappresentanti provenienti dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Liguria, dall’Emilia, un gruppo di persone convinte che si sono scambiate delle idee sull’autonomia nello scenario delle Alpi.

Lei è appassionato di montagna ?

In passato ho fatto parte del soccorso alpino. Per problemi al ginocchio non facevo più passeggiate da qualche anno, per me in questi due giorni è stato come risorgere. Un unico rimpianto: non avere affrontato il Monviso quando potevo farlo con maggiore tranquillità

Torniamo all’incontro: si parlato di Nord, di Padania, di Italia ?

Si è parlato di Nord e di Padania ma anche di Italia. A Ponti sul Mincio dove Cateno De Luca è sbarcato ‘in forze’ ed abbiamo avuto un confronto costruttivo, franco e cordiale nel quale ognuno ha portato avanti le proprie idee. Lui sta cercando forze al Nord per ‘fare tenaglia’ con Roma

Alleanza in vista ?

E’ una delle 1000 ipotesi sul tavolo. Ne abbiamo discusso la sera del sabato. Certo per vincere contro Roma occorre essere in tanti, alleati e federati.

Con De Luca c’è qualche punto di contatto ?

Su una cosa in particolare mi sono trovato concorde. Quando parla delle accise sul petrolio e dice che i siciliani non le godono, questa rivendicazione vale anche per tutto quello che noi paghiamo a Roma e da Roma non ritorna.

Dopo un luglio così intenso avrete altri impegni estivi come Autonomia e Libertà ?

L’ha detto Lei: è stato un luglio intenso. Adesso tiriamo il fiato e rallentiamo. Ad agosto, dato che i padani spesso vanno al mare c’è l’idea, che al momento è solo un’idea, di fare qualcosa in località bagnate dal mare.

Ma ci sono obiettivi più avanti nel tempo ?

Certo il primo all’ordine del giorno sono le elezioni europee, occorre discutere come e se federarsi tra le molte realtà autonomiste. Sono tante e ci sono altre iniziative in cantiere e ci sarà un certo movimento dopo l’estate.

Dunque obiettivo raggiunto al Pian del Re ?

Una cosa è certa stiamo riuscendo a ‘bucare’ sotto l’aspetto mediatico, la gente parla di noi e questo è importante.

IL TORINESE