Dodici giovani si formano grazie a Tennis Foundation

Complice anche il successo ottenuto dalla prima edizione, Tennis Foundation ha deciso di rinnovare il programma Intesa Sanpaolo Assicura Little Champions per il 2023-2024 e consentire a dodici talenti selezionati l’anno scorso di continuare la loro crescita professionale allenandosi gratuitamente grazie a delle borse di studio. I ragazzi sono seguiti nel loro percorso da Gipo Arbino, allenatore di Lorenzo Sonego, e da grandi ex giocatori e giocatrici come Ivan Ljubicic, Emilio Sanchez e Francesca Schiavone.

Le borse di studio permetteranno ai ragazzi e ragazze di partecipare ai tornei internazionali Tennis Europe e ITF, di seguire delle attività di mental coaching, corsi d’inglese, educazione civica, giornalismo e comunicazione sportiva. Giovedì scorso i dodici borsisti sono arrivati a Torino e per una settimana si alleneranno sui campi del Circolo della Stampa – Sporting. Tra di loro ci sono il classe 2008 Mattia Cappellari, vincitore di sei tornei in stagione; Carlo Paci, under 14 numero 43 al mondo nella sua categoria e convocato in questi giorni in Nazionale; Martina Cerbo, che si è issata fino alla posizione 80 nel ranking femminile under 14 e Alessandra Fiorillo, attuale numero 176 al mondo tra le under 16. Presenti anche Alex Romano, Giulia Di Concetto, Francesca Galli e Mattia Bille, protagonisti già ora di una buonissima stagione.

Dopo Torino i giovani tennisti si sposteranno in Austria, Grecia e Bosnia Erzegovina. Poi sarà la volta dei Campionati Italiani di categoria. I migliori quattro di questa prima fase saranno accompagnati al Forte Village Resort di Pula per una sessione speciale di allenamenti. A ottobre saranno per tre giorni ospiti del Tennis Villa Reale di Monza e a novembre torneranno a Torino per le Nitto ATP Finals. Il programma del 2024 prevede un torneo alla Ivan Ljubicic Academy in Croazia, un torneo ITF ad aprile e, a maggio, il gran finale con la cerimonia di chiusura e la proiezione del film-documentario “I talenti di Intesa Sanpaolo Assicura Little Tennis Champions”. “Sono molto contento che questo progetto sia stato rinnovato anche quest’anno – ha sottolineato l’assessore allo Sport Domenico Carretta-intervenuto alla conferenza stampa -. Cinque anni fa nasceva Tennis Foundation – ha ricordato l’Assessore – e durante questo periodo ha mantenuto le promesse aiutando i giovani a crescere come persone e sul campo da tennis. Il mio sincero augurio di poter proseguire così e proporre nuove idee e progetti”.

Marco Aceto

IL TORINESE