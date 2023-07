Under 19: Italia campione d’Europa!

Finale

Europei Under 19, Portogallo-Italia 0-1

Kayode

Tre anni dopo la Nazionale maggiore l’Italia è di nuovo campione d’Europa. Gli azzurrini under 19 battono, in finale,il Portogallo per 1-0. Il gol partita arriva al 18’ con il colpo di testa di Kayode su assist di Hasa. Ottima prestazione nel primo tempo dei ragazzi guidati da Bollini, che nella seconda frazione concedono molto poco agli avversari e vincono meritatamente. Tra i giocatori laureatisi campioni c’è anche il baby granata Dellavalle.

La nazionale under 19 torna ad alzare il trofeo dopo vent’anni,oggi come allora,battendo il Portogallo.

Enzo Grassano

