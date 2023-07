GTT, Ravinale (SE): Salvi gli abbonamenti e stop alle ipotesi di privatizzazione di GTT

2 euro troppi per servizi attuali

“Bene che si sia evitato l’aumento delle tariffe degli abbonamenti, tutelando fasce deboli e utenti abituali, grazie alla nostra proposta sull’aumento dei parcheggi in zona blu, che va anche nella direzione di disincentivare utilizzo dell’auto”, afferma la capogruppo di Sinistra Ecologista Alice Ravinale. “Bene anche che il Sindaco e le assessore Nardelli e Foglietta abbiano ribadito nella discussione di questi giorni che va esclusa la privatizzazione di GTT”.

“Resto convinta che 2 Euro per il servizio attuale siano troppi – continua – È urgente migliorarlo, per incentivare l’uso del TPL che è necessario per la transizione ecologica: i passaggi dei mezzi devono diventare più rapidi, con corsie protette e precedenza semaforica, con un servizio di alta qualità in tutte le aree di Torino. E poi la metro resti aperta più a lungo, come avviene nelle grandi città”, conclude Ravinale.

