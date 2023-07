“La Bella e la Voce” conquista Vietri sul Mare

Sono aperte le iscrizioni per prendere parte alla Finale Nazionale di “La Bella e la Voce 2023”, l’evento che per primo in assoluto ha unito un concorso di Bellezza (La Bella) a un concorso per

cantanti e cantautori (La Voce). Per il quinto anno

grazie alla disponibilità del sindaco, dott.

Giovanni De Simone, la località sede della finale

sarà la splendida Vietri sul Mare, perla della costiera

amalfitana. Molte le ragazze che grazie all’evento hanno potuto fare i loro passi nel mondo del

cinema e della televisione, mentre in riferimento

ai cantanti ben 3 sono approdati al Festival

di Sanremo Giovani e altri alle finali di The Voice of Italy e All Together Now. Nell’edizione 2023 avremo con noi Danila Satragno, titolare del Vocal Care e

vocal coach di Damiano (Maneskin), Jovanotti, Rosa Chemical, Giusy Ferreri, Arisa, Giuliano Sangiorgi.

Quindi Matteo Buzzanca, produttore

discografico e autore che ha nel palmares artisti della levatura di Eros Ramazzotti, Malika Ayane, Max Gazzè, Luca Carboni, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Arisa, Ermal Meta. Cristian Gallana, uno dei più formidabili manager per emergenti sarà dei nostri. Ospite d’onore la cantautrice NAMIDA, reduce da una serie di concerti in tutta Italia e chiamata più volte ad aprire i concerti dei big della musica leggera. Nell’occasione la cantante presenterà il suo ultimo lavoro: CRISTALLI La conduzione della serata finale è affidata a LE DONATELLA, celebri per la partecipazione a trasmissioni come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Regia di Luigi Casavola.

“La Bella 2022”, Rosa Celardo, sarà la madrina della serata. Un grazie speciale per la collaborazione va ad Antonio Amoroso. Per info sulle finalità e la

partecipazione scrivere a

genialspace49@gmail.com

MARINA DI VIETRI SUL MARE sabato 26 agosto

IL TORINESE