Art Nouveau Week  tra Torino e Biella

Giunta alla quinta edizione e quest’anno presente a Torino con un ricco e vario programma di

appuntamenti, Art Nouveau Week 2023 si prepara ad accogliere centinaia di partecipanti iscritti alle

dieci iniziative previste nel capoluogo subalpino e ai due inconsueti itinerari guidati in programma a

Biella, che per la prima volta partecipa alla manifestazione internazionale ideata e curata dal

presidente di Italia Liberty, Andrea Speziali, e organizzata dal suo staff dall’8 al 14 luglio di ogni

anno.

L’edizione torinese si avvale del Patrocinio della Città di Torino e della collaborazione con il

Conservatorio Statale di Musica “G. Verdi”, il Centro Culturale “M. Pannunzio”, la Fondazione “T.

di Barolo” – MUSLI e Daniela Piazza Editore. Mentre quella biellese si avvale del Patrocinio della

Città di Biella e della collaborazione con l’Archivio di Stato di Biella, la Fondazione Cassa di

Risparmio di Biella e il DocBi – Centro Studi Biellesi.

Da tempo sono esauriti i posti per la conferenza-concerto inaugurale di pianoforte e arpa su note Art

Nouveau che si terrà l’8 luglio presso il Conservatorio Statale “G. Verdi” di Torino, dove gli

intervenuti avranno anche il privilegio di visitare la straordinaria Galleria degli Strumenti, prezioso

documento della vita musicale della Città e della storia del Conservatorio. La collezione conta 156

esemplari firmati da grandi nomi della liuteria piemontese e celebri costruttori di strumenti a fiato

subalpini e, tra i suoi molti gioielli, vanta lo Stradivari Mond del 1709 appartenuto alla celeberrima

violinista torinese Teresina Tua, educatasi al Conservatorio di Parigi, vincitrice a quattordici anni del

Grand Prix bandito nella capitale francese, elogiata da Verdi, Liszt e Wagner, insegnante presso

l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, acclamata nei maggiori templi della musica europei e

newyorchesi e deceduta a novant’anni come suor Maria del Gesù.



Complice l’anima proteiforme e marcatamente interdisciplinare dell’affascinante corrente di gusto

che in Italia chiamiamo Liberty, le edizioni subalpina e biellese dell’imminente settimana dell’Art

Nouveau concentreranno infatti la loro attenzione su tutte le arti con digressioni, in gran parte inedite,

fra coinvolgenti storie di persone – committenti, progettisti, artisti, maestri artigiani o semplici fruitori

– restituite attraverso puntuali ricerche documentali, così da tracciare un connotante e parallelo fil

rouge che caratterizza tutte le iniziative.

Le storie di persone e famiglie sono tema imprescindibile quando si tratta della città silente nel

Cimitero Monumentale di Torino, divenuta nell’arco di pochi decenni vero e proprio spazio

espositivo di opere d’arte e, via via, autentico e vasto museo a cielo aperto, visitato durante le

ricorrenze autunnali come occasione per scoprire la più recente produzione scultorea. Quale stile

specifico e caratteristico della borghesia tardo-ottocentesca e veicolo figurativo privilegiato delle sue

fortune e della sua affermazione come classe dominante, il Liberty ha infatti trovato applicazione

elettiva nei luoghi e nei monumenti che appunto rappresentavano o intendevano simboleggiare ruolo

e destini di questa stessa borghesia, con un’accentuazione dei suoi tratti espressivi nei grandi cimiteri

urbani. Tale fenomeno toccò nel profondo anche Biella e soprattutto Oropa e Rosazza, questi due

ultimi suggestivi cimiteri-giardino, che saranno meta di futuri itinerari volti all’ulteriore scoperta del

Liberty nel capoluogo e nelle valli biellesi.

Circostanza non trascurabile, sia a Torino che nel biellese, protagonista delle svolte stilistico-culturali,

rispettivamente in direzione simbolista d’intonazione spiritualista e floreale in sintonia con la teoria

delle correspondances, è stato Leonardo Bistolfi, casalese di nascita, formatosi tra Brera e l’Albertina,

che esordì nella scultura cimiteriale subalpina con un intenso Angelo della morte a tutto tondo, in

primo piano, che personifica la riflessione sul mistero dell’estremo commiato dall’esistenza terrena,

e sullo sfondo una culla vuota, quasi a “stiacciato”, pressoché impercettibile incipit della dolorosa

narrazione.

Poco dopo, negli anni Novanta, Bistolfi convalidò una produzione che reca una particolare

componente pittorico-floreale destinata, con la complicità della grafica di analogo ductus, a passare

dalla scultura alla decorazione plastica, a fresco e nel parato per interni. Il già notissimo scultore e

pittore casalese era anche valente violinista e amava trascorrere lunghi periodi di vacanza a

Camburzano, nella villa del famoso soprano Cesira Ferrani, Mimì nella prima della Bohème al Regio

di Torino sotto la bacchetta di Arturo Toscanini, anch’egli assiduo frequentatore del vivace cenacolo

culturale che, allo scadere del secolo, era nato nella bella dimora camburzanese, animato da Lidia,

sorella di Cesira e apprezzata pianista, e dallo zio Luigi Ferraria, compositore e avvocato. Negli stessi

anni sono state numerose le opere plasmate dall’artista casalese per i suoi amici biellesi; non deve

perciò sorprendere la profusione fitomorfica posatasi su decine di costruzioni nel capoluogo e nelle

sue valli, giungendo a connotare soprattutto Casa Ripa a Biella, autentico catalogo di essenze

bistolfiane, distribuite con raffinata eleganza in abile coerenza con la valorizzazione funzionale e

simbolica delle diverse parti dell’edificio, commissionato nel 1906 dall’avv. Paolo Ripa, funzionario

presso la Regia Conciliatura biellese e anche scrittore satirico sul noto settimanale milanese «Il

Guerin Meschino».

È questa un’altra storia che merita di essere raccontata, come quella che, a torto, si presume ormai

scontata della Prima Esposizione internazionale di arte decorativa moderna, allestita nel 1902 a

Torino, che vide il trionfo dell’Art Nouveau. In realtà l’architettura torinese e di alcune vicine località

di villeggiatura aveva già intrapreso la via dell’Arte Nuova al di fuori di questa grande kermesse. Lo

dimostrano, tra gli altri, Riccio e Velati Bellini con Casa Florio in via Bertola, Benazzo con Casa

Tasca in via Beuamont, Dolza con la scuola oggi Istituto Avogadro in corso San Maurizio, Rigotti

con la perduta Palazzina Lavini-Toesca in via Tiepolo, Gribodo con Villa Antonietta a Cozze e lo

prova soprattutto Pietro Fenoglio che aveva espresso la sua originale e altissima interpretazione

dell’Arte Nuova sin dal 1900 nell’ormai snaturata palazzina della Società Finanziaria Industriale

Torinese di via Beaumont. Dopo aver declinato l’incarico nel comitato artistico espositivo,

accampando motivi di salute, Fenoglio giunse a una revisione strutturale dell’architettura nella

palazzina-studio per sé e i fratelli in via Principi d’Acaja, 11. Il maggior vessillifero del Liberty

torinese e i suoi familiari con molta probabilità non abitarono mai in questa casa, subito divenuta

manifesto e pubblicità implicita dell’avanzata progettualità fenogliana e già alienata nel 1904 a

Giorgio Lafleur, come avremo modo di sottolineare quando ne varcheremo la pregevole bussola

d’ingresso durante Art Nouveau Week.

A margine della strada reale di Francia Fenoglio ha così soggettivato con singolare coerenza istanze

di matrice franco-belga, mostrandosi in linea con il più profondo naturalismo Art Nouveau, di cui è

emblematica generazione il serramento ad ali di farfalla, caro ai maestri di Nancy, forse da leggersi

come risposta ai “tedeschizzanti” padiglioni espositivi che Raimondo D’Aronco stava erigendo in

quello stesso 1902 al Valentino. Tra i progettisti e gli intellettuali torinesi era infatti risaputa l’aspra

polemica generata dalla vittoria dell’architetto friulano nel concorso per la regia distributiva e

stilistica degli edifici per l’esposizione, se pure la stampa ufficiale si fosse affrettata a spiegare tale

scelta come opzione di tendenza e decisione di campo tra le due scuole ritenute più originali: «la

belga, illustrata dai nomi del defunto Hankar e del vivente Horta, e l’austriaca, che, sbocciata sotto

l’insegnamento di un illustre architetto, il quale dall’accademismo più puro passò grado grado alla

modernità più libera, fu detta Wagner Schule… A quest’ultima scuola si può riannodare il

D’Aronco», formatosi a Graz e all’Accademia di Venezia e allora impegnato presso la corte di

Costantinopoli, dove si era trasferito nel 1891 come architetto del governo ottomano e personale del

sultano Abdül Hamit II, svolgendo la parte più importante della sua attività progettuale in un paese

crocevia di molteplici esperienze. Non potendo pertanto seguire in modo continuativo i lavori

dell’esposizione torinese, gli furono affiancati il giovane arch. Annibale Rigotti, torinese e autore del

progetto secondo classificato, l’ing. Enrico Bonelli, anch’egli torinese e docente di Meccanica

Industriale al Regio Museo del capoluogo subalpino e il prof. Giovanni Vacchetta, cuneese di nascita

e Professore di Ornato Superiore al Museo Industriale di Torino, tentando in questo modo di supplire

all’assenza di D’Aronco e di contenere le critiche limitando il rischio di eccessiva “tedeschizzazione”

dei padiglioni espositivi. Di fatto, gli edifici effimeri daronchiani erano principalmente ispirati alla

Wagnerschule e all’opera di Olbrich nella colonia da lui fondata a Darmstadt, verso le quali

l’architetto friulano nutriva un’affinità mutuata dall’interesse per l’architettura bizantina e ottomana,

maturata attraverso la conoscenza diretta durante la lunga permanenza a Costantinopoli. Memorie di

Santa Sofia si coniugavano in perfetta armonia con tali istanze, soprattutto nella Rotonda d’onore e

un po’ ovunque nei numerosi padiglioni, dove la sontuosità, la luce, le bucature, le mosse decorazioni

lineari e la cura del dettaglio prezioso emergevano in variazioni raffinatissime.

Chiusa l’esposizione con un buon successo di visitatori, limitati plausi e pesanti strascichi polemici,

proseguì verso D’Aronco l’ostilità di alcune altisonanti voci torinesi, riaffiorata con veemenza quando

nel 1907, rientrato da Costantinopoli, pensò di stabilirsi con la famiglia nel capoluogo subalpino. Sin

dal 1902, egli aveva infatti avviato le trattative per l’acquisto di un terreno di fronte alla Fontana dei

Mesi, sul quale costruire la sua “casetta” che divenne presto una confortevole e funzionale abitazione

con due alloggi e piccolo fabbricato per il custode, edificati “per corrispondenza” come la città

effimera in riva al Po. Mentre proseguiva il suo momento magico di fertilità creativa, Palazzina

Javelli, dal cognome della moglie cuneese Rita, sorgeva semplice e raffinata, connotata da un partito

decorativo che si conclude in pure linee geometriche, da bucature diversificate nel taglio e nella

tipologia a seconda delle diverse destinazioni d’uso e da un linguaggio dei volumi variato in relazione

alle attività al loro interno. In questa palazzina D’Aronco ha quasi mai abitato e oggi, varcandone

l’ingresso, sorprendono l’avanzata modernità del pensiero compositivo, l’elevato pregio di materiali

e manufatti, la cura dei dettagli e l’integrità generale, nonostante la turnazione di proprietari e i

cambiamenti di destinazione d’uso. Al confronto di tanta qualità costruttiva, ancora più stupisce

leggere nelle lettere a Bonelli e a Rigotti, preposti a seguire i lavori di costruzione, la forte e assillante

preoccupazione economica di D’Aronco, che sosteneva di aver sempre fatto «il signore coi soldi

contati», quasi presagendo una morte tra ristrettezze, sofferenza e solitudine.

Ancora altre storie meriterebbero di essere raccontate, fra le quali l’amore non corrisposto di Ernest

Hemingway per Bianca Maria Bellia, incontrata durante una vacanza a Stresa. Era il settembre 1918

e lo scrittore americano giunse presto a Torino per chiedere la mano dell’avvenente diciassettenne,

ma il padre Pier Vincenzo, noto costruttore di molte case Liberty torinesi, oppose un fermo veto,

ispirando così il personaggio del conte Greffi in Addio alle armi.

Programmi: www.italialiberty.it. Iscrizioni e informazioni sul sito di Italia Liberty, allo +39 320 044

5798, o inviando una mail a torino@italialiberty.it oppure a info@italialiberty.it.

Maria Grazia Imarisio

Nelle immagini:

Particolare decorativo di Palazzina Javelli, progettata da Raimondo D’Aronco nel 1903, in via Petrarca 44 a Torino

Particolare del coronamento di Palazzo Ripa, eretto nel 1906 a Biella, in viale Matteotti 14

IL TORINESE