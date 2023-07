Dall’8 luglio in Valle Stretta si va in navetta

Partirà dal prossimo 8 luglio il servizio bus per la Valle Stretta. E non sarà questa l’unica novità che riguarderà la zona di confine tanto amata dai bardonecchiesi e non solo. Dopo il ‘test’ del 2018 quando la strada fu chiusa dal 7 luglio al 26 agosto, anche quest’anno è previsto lo stop alle auto, a salire, tra le 10.30 e le 15.30, in concomitanza con l’attivazione del servizio navetta, nei fine settimana del mese di luglio, dal 5 al 20 agosto e nel weekend del 26-27 agosto.

Un risultato importante per apprezzare e valorizzare al meglio l’ambiente della Valle Stretta, fortemente voluto e raggiunto, grazie all’impegno della Communaute’ de Communes de Brianconnais e dalle Amministrazioni di Bardonecchia e Nevache con i sindaci Chiara Rossetti e Claudine Morrier- Chretien.

Il costo del biglietto della navetta Pian del Colle/Valle Stretta è di 2 euro, andata e ritorno.

