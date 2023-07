Crescono del 20% le opportunità di lavoro in Piemonte

Aziende del territorio a caccia di ingegneri, software developer, software engineer e professionisti del mondo finance

L’economia della regione migliora e aumentano le richieste di profili specializzati. Hunters Group inaugura, a Torino, la quinta sede in Italia.

Crescono del 20% le opportunità di lavoro a Torino (e più in generale in Piemonte), soprattutto nei settori aerospaziale, dell’Automotive, del Finance e dell’IT. Non mancano, poi, interessanti occasioni nel segmento logistica e trasporti che, da sempre, rappresenta il fiore all’occhiello della regione.

“Il Piemonte – dichiara Stefano Castelli, Area Manager della nuova sede di Torino di Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato – sta crescendo molto a livello occupazionale, sia nei settori che potremmo definire tradizionali (Finance, logistica, Automotive ad esempio), sia in quelli legati al Digital e alle nuove tecnologie. Negli ultimi tempi, abbiamo registrato una crescita del 20% nella richiesta di profili altamente qualificati che, in molti casi, è difficile da colmare. Grazie alla nostra nuova sede di Torino, la quinta in Italia, vogliamo accorciare questa distanza”.

Opportunità di lavoro in Piemonte: quali sono i settori più interessanti? In questo momento, i settori più dinamici ed interessanti dal punto di vista delle opportunità di lavoro sono sicuramente: l’aerospaziale, l’Automotive e il settore metalmeccanico. Anche i comparti IT, Finance e Insurance sono in grande crescita, così come quello della logistica e dei trasporti.

Tutti i professionisti che, a vario titolo, si occupano di automazione e coloro che operano nella metalmeccanica (montatori meccanici, saldatori, manutentori, installatori di impianti) sono notevolmente cercati dalle aziende del territorio, così come gli ingegneri meccanici e gli ingegneri aerospaziali. Non mancano, infine, ottime occasioni di carriera e guadagno anche per i Software Developer e i Software Engineer.

“Il mercato del lavoro nella nostra regione – conclude Stefano Castelli – è molto ricco anche dal punto di vista delle retribuzioni. Ad esempio per un Software Developer si parte da RAL di € 30.000 per le figure più junior fino a € 50.000 per i più senior. La RAL media per un SeniorSoftware Engineer è di € 60.000. Per i profili meccanici siamo intorno ai € 40.000 lordi/anno per figure autonome e anche € 50.000 per i profili molto esperti. Per gli Ingegneri, infine, si parte da una RAL di € 30.000 per i junior, fino a retribuzioni molto importanti per profili di responsabilità”.

