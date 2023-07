𝗨𝟭𝟮 𝗕𝗮𝘀𝗲𝗯𝗮𝗹𝗹: 𝗟’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗰𝗵𝗶𝘂𝗱𝗲 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝘁𝗶𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗔𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮

Dal 29 giugno al 3 luglio la Nazionale Italiana U12 Baseball รจ stata in ritiro ad Avigliana, dove gli azzurrini diretti dal manager Stefano Burato si sono radunati per preparare la partecipazione dell’Europeo di categoria, che si svolgerร dal 5 al 9 luglio a Valenciennes in Francia.

Oltre alle sessioni di allenamento, lโ€™Italia U12 ha svolto diverse amichevoli giocate sia nell’impianto sportivo di via Suppo che in quello di via Passo Buole a Torino, avversarie di turno degli azzurri sono state una selezione di atleti del Nord Ovest e la Rappresentativa Little League Baseball (U12) del FIBS CR Lombardia. Convocato per lโ€™Europeo l’atleta classe 2012 Kevin Wong del Bc Settimo, che rappresenterร il FIBS Piemonte, nello staff tecnico presente lโ€™allenatore dei lanciatori Alessandro Rosa Colombo (Avigliana Bees). Il raduno รจ stato organizzato dalla societร Avigliana Bees, alla quale vanno i complimenti, ha avuto il patrocinato del Comitato Regionale FIBS Piemonte e del Comune Di Avigliana.

Ulteriori ringraziamenti vanno alla societร ASD Grizzlies Torino 48 per il supporto, al Team Executive Gaetano Cristiano per la gentile collaborazione ed allo staff diretto dal manager Stefano Burato, ai quali va il piรน grosso in bocca al lupo, per il lavoro svolto, non in ultimo all’Amministrazione di Avigliana diretta dal sindaco Andrea Archinร , che ha dato un supporto determinante alla buona riuscita dell’evento.

IL TORINESE