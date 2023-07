La Barriera: “Le croci non si toccano”

Riceviamo e pubblichiamo

Ieri i militanti de La Barriera si sono recati alla croce presente in cima al

Monte Musinè e hanno srotolato uno striscione con la scritta “LE CROCI NON SI

TOCCANO”, per protestare contro le posizioni di alcuni importanti membri del Club Alpino

Italiano contrari alla presenza delle croci sulle vette delle montagne.

Inoltre, i membri del movimento hanno anche affisso alcuni manifesti esplicativi sulle

bacheche presenti lungo i sentieri.

“Dopo questa settimana di polemiche suscitate dalle assurde dichiarazioni degli

esponenti del C.A.I. Marco Albino Ferrari e Pietro Lacasella, che hanno mostrato

contrarietà rispetto alla presenza di croci sulle vette delle montagne e che hanno

proposto di bloccarne l’installazione di nuove, abbiamo deciso di mobilitarci con

un’azione svolta proprio davanti ad una di queste croci incriminate, quella posta sulla

vetta del Monte Musinè” affermano i responsabili de La Barriera Torino.

“È inaccettabile che persone che ricoprono ruoli importanti in un ente come il C.A.I., che

dovrebbe agire per tutelare e difendere la bellezza delle montagne italiane, pretendano, in

nome di un multiculturalismo che vuole cancellare la nostra cultura e la nostra identità,

che si blocchi l’installazione di nuove croci e, magari, che si proceda anche alla rimozione

di quelle esistenti” aggiungono dalla Barriera.

“Le croci di vetta – continuano dal movimento – sono una tradizione delle nostre

montagne e delle nostre valli, contribuiscono notevolmente alla bellezza del paesaggio e

rappresentano la nostra Civilità, oltre che la storia e l’identità nostra, delle nostre terre e

dei nostri padri.

Proprio per questo le croci di vetta sono un simbolo che va difeso da queste folli proposte

figlie della follia multiculturalista, perché qua siamo in Italia e la cultura che deve esserci è

soltanto quella Italiana ed Europea”.

“Alla luce di tutto ciò guardiamo con soddisfazione ai cambi che ci sono stati ai vertici del

C.A.I. che si sono resi protagonisti di queste assurde proposte, andando anche ad

intaccare l’immagine dell’associazione” concludono dal movimento La Barriera Torino.

