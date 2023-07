Ortensie in fiore al Castello di Miradolo 

Dal bianco puro al rosso cremisi, passando per le diverse tonalità dell’azzurro fino al viola, le ortensie e le idrangee colorano il parco di colori e forme diverse, dalle più note ad altre insolite e curiose, e raccontano storie. Durante i mesi di giugno e luglio, nel loro periodo di massima fioritura, le ortensie sono protagoniste di una stagione di visite guidate tra botanica, storia e aneddoti all’interno dei giardini di alcuni parchi di Pinerolo e del Pinerolese. Il Castello di Miradolo propone tre date per scoprire la collezione di ortensie del parco: domenica 18 giugno, domenica 2 luglio e domenica 9 luglio.

Dopo la visita guidata a cura di Eva Boasso sono in programma sedute di yoga tra i fiori e aperitivo nella Corte degli Aromi. LE ORTENSIE

Fiore estremamente diffuso, l’ortensia è stata introdotta dall’Oriente in Francia alla fine del ‘700, divenendo nel tempo protagonista dei giardini di ville, palazzi nobiliari, tenute di campagna e cascinali. Non è un caso che proprio a Pinerolo e nel suo territorio questo fiore abbia avuto un ampio successo dopo l’ultima dominazione francese e grazie ai frequenti scambi di merci e persone tra i due Paesi. Molti ibridi di ortensie caratterizzano questa parte del Piemonte e alcune – riconosciute come peculiari del territorio pinerolese anche da esperti di Oltralpe – sono oggi conservate all’interno della più grande collezione del mondo nel nord della Francia. INFO

Castello di Miradolo, via Cardonata 2, San Secondo di Pinerolo (TO)

Domenica 2 luglio, ore 16.30

Visita guidata alla collezione di ortensie del parco, a cura di Eva Boasso. A seguire yoga tra i fiori e aperitivo della Corte degli Aromi

Durata della visita: 1 ora e mezza circa

Prenotazione obbligatoria

Costo: ingresso al parco e visita guidata 12 euro; aperitivo a cura di Antica Pasticceria Castino 8 euro

0121 502761 prenotazioni@fondazionecosso.it

www.fondazionecosso.co