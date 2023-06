La Tav accelera. In Francia avvio cantieri e l’Europa dà all’Italia 45 milioni

Accelerazione sulla Tav: la Francia approva il progetto low-cost che prevede il via ai cantieri con fine lavori prevista nel 2033. Il governo francese stanzia 650 milioni per ammodernare la linea storica. È stata rinviata al 2028 la decisione sui cantieri da 6 miliardi. Intanto dall’Europa arrivano 44,5 milioni per l’Italia.

IL TORINESE