Una visita reale Rievocazione storica alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso

Domenica 18 giugno

La visita della regina Anna D’Orleans e della principessa Polissena D’Assia

“Una visita reale” è la rievocazione di un piccolo avvenimento nascosto nelle pieghe della storia e riemerso solo di recente grazie al ritrovamento di alcuni documenti.

Siamo nel XVIII secolo. Dal vicino Castello di Rivoli, la regina Anna Maria d’Orleans e la nuora, la principessa Polissena D’Assia si recano in visita alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso per una giornata di svago tra le antiche mura medievali. Il viaggio in carrozza, la pace e la tranquillità del luogo in mezzo alla campagna sono un toccasana per la seconda moglie di Carlo Emanuele III che ha appena perso un bambino.

L’associazione di rievocazione storica “Le vie del tempo” per tutta la giornata di domenica 18 giugnodarà vita nei costumi del tempo proprio a questa visita reale per conoscere un momento particolare della storia, dal punto di vista di personaggi realmente esistiti. Alle ore 15.30 è inoltre in programma una visita tematica con interazione con i personaggi.

INFO

Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso

Località Sant’Antonio di Ranverso, Buttigliera Alta (TO)

Domenica 18 giugno

Ore 9.30-13 e 14-17.30: rievocazione

Ore 15.30: visita guidata tematica

Per la visita guidata il costo è 5 euro + biglietto di ingresso.

La rievocazione è compresa nel biglietto di ingresso.

Intero: 5 euro, ridotto: 4 euro

Hanno diritto alla riduzione: minori di 18 anni, over 65, gruppi min. 15 persone

Fino a 6 anni e possessori di Abbonamento Musei Piemonte, Torino + Piemonte Card, Royal Pass: biglietto ingresso gratuito

Info e prenotazioni: 011 9367450 (attivo da mercoledì a domenica) o ranverso@biglietteria.ordinemauriziano.it

www.ordinemauriziano.it

IL TORINESE