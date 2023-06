In risposta al Torino Pride una bandiera NATO al Pride di Torino

Riceviamo e pubblichiamo Al Torino Pride del 17 giugno Roberto Casalone, membro di giunta della Associazione Atlantica, sarà presente con la bandiera NATO già portata il 25 aprile a Milano. Lo farà per ricordare alle forze politiche pro Putin presenti che nella Federazione Russa i diritti degli omosessuali e di chi ha un orientamento sessuale diverso da quello eterosessuale sono repressi mentre questi sono sempre più tutelati nei paesi occidentali.

Questo significa che la guerra in Ucraina è la guerra fra 2 concezioni del mondo ed è quella occidentale quella per cui dovrebbe lottare chi vuole la libertà sessuale. La Associazione Atlantica è nata dopo che per il secondo anno consecutivo nessuna forza politica milanese ha voluto disobbedire alla richiesta dell’ANPI di non portare la bandiera dei paesi occidentali che hanno liberato l’Italia dal nazifascismo mentre la stessa associazione di partigiani non aveva nulla da dire sulle bandiere pro Palestina eredi del Gran Mufti di Gerusalemme, antisemita e buon amico di Adolf Hitler. In particolare a Milano oltre alla bandiera della NATO i membri che si sono poi costituiti in associazione hanno sfilato con bandiere di paesi alleati come quella del Regno Unito, del Canada e anche del Brasile. “Ritengo che la presenza della bandiera della NATO, non solo a Torino ma ad ogni Pride, sia prova di democrazia vera e di difesa dei diritti e della libertà, l’assenza di “generi” nelle forze armate è il segno del progresso.” ha dichiarato Roberto Casalone “In Italia e nel mondo libero intero, chi dedica la propria vita a valori concreti deve essere un buon soldato o un buon tutore dell’ordine, non un’etichetta sessuale o comportamentale. In questo noi Italiani siamo all’avanguardia, sia nelle Forze di Polizia che nelle Forze Armate, anche se si fatica a parlarne sui media. In Europa la prova concreta la sta dando chi, in questi giorni, in Ucraina, difende anche la nostra di Libertà, come il Battaglione di Fanteria Unicorn, interamente formato da volontari internazionali membri della comunità LGBTQ+, che combatte, armi in pugno per la tutela dell’Europa Democratica, perchè l’omofobia, in alcuni paesi, si traduce in morte, torture e violenze indicibili, queste manifestazioni dovrebbero essere un segno di rispetto per questi ragazzi e ragazze, che preferiscono sfidare il piombo russo, piuttosto che il rischio di perdere la libertà di vivere in un’Europa pacifica e integrata. L’Associazione Atlantica si batte per la difesa e la promozione della storia e dei valori della NATO e dell’Occidente in Italia.

web: https://www.facebook.com/AssociazioneAtlantica