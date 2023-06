Spettacolo tribale al “Regio”

IL COMMENTO Di Pier Franco Quaglieni

Forse si può discutere se dedicare o meno un minuto di silenzio a Silvio Berlusconi al Teatro “Regio” di Torino, ma il comportamento di parte del pubblico che ha urlato e inveito contro un morto è un fatto barbaro, tribale, indegno di Torino. Chi si è comportato così sarà forse un fedele lettore de “La S t a m p a” di Forse si può discutere se dedicare o meno un minuto di silenzio a Silvio Berlusconi al Teatro “Regio” di Torino, ma il comportamento di parte del pubblico che ha urlato e inveito contro un morto è un fatto barbaro, tribale, indegno di Torino. Chi si è comportato così sarà forse un fedele lettore de “La S t a m p a” di

G i a n n i n i e di Giovanni De L u n a? Non rischiano di instillare odio in chi legge e di riesumare il clima della guerra civile?

Uno spettacolo che a Torino forse non era mai accaduto in passato. Una claque di gente che non ha neppure rispetto per i morti, una cosa che non è ipocrita come scrive De L u n a, ma civile. Questa è gente che esalta piazzale Loreto e l’immonda macelleria di una plebaglia impazzita che profana cadaveri. Basta, il limite è stato superato!

Leggo un appello di vip a favore di Pannella. Parte di essi sarà stato sicuramente alla prima del “Regio” a rumoreggiare. Con questa “compagnia malvagia e scempia” non posso stare e ho deciso di togliere la mia firma. Pannella avrebbe capito ed apprezzato, lui che stimava Berlusconi con cui ha collaborato.