TORINO SUL PODIO DELLA 24 ORE DI LE MANS

HRX, l’azienda di abbigliamento su misura e personalizzato per il motorsport con sede a Trofarello (TO), ha vestito i piloti del team Cadillac, medaglia di bronzo al circuito, e i primi e terzi classificati della classe LMP2

C’è anche un po’ di Torino sul podio della 24 Ore di Le Mans 2023, la storica maratona automobilistica francese, tenutasi il 10 e 11 giugno sul Circuit de la Sarthe.

La 24 Ore di Le Mans è il più antico evento di gare di resistenza attivo al mondo e, a differenza delle competizioni automobilistiche a distanza fissa, il cui vincitore è determinato dal tempo minimo, la gara viene vinta dall’auto che copre la distanza maggiore nell’arco delle 24 ore.

A vincere la medaglia di bronzo il team Cadillac, composto da Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook, accompagnato in questa impresa dall’azienda torinese HRX, specializzata in abbigliamento tecnico per il motorsport, che da anni veste i più grandi campioni del mondo racing.

Un riconoscimento importante per HRX che è anche salita sul primo e terzo gradino del podio insieme ai piloti della classe LMP2: il team medaglia d’oro Inter Europol Competition, con Jakub Smiechowski, Albert Costa e Fabio Scherer e il team di bronzo Duqueine Team, con i piloti Neel Jani, Rene Binder e Nicolas Pino.

Altissime performance, elevati standard di scurezza e massimo comfort fanno sì che le tute HRX siano protagoniste di tutti i campionati di motori, rally o kart (come WEC, F.E, IMSA, Formula2, Extreme…) e che il brand torinese sia scelto da campioni mondiali del calibro di Jean Alesi, il Team di Nico Rosberg in XE, Kamui Kobayashi, il Team X44 XE di Lewis Hamilton, Felipe Drugovich Roncato, Hélio Castroneves, Sophia Floersch e molti altri.

L’obiettivo di HRX è rendere il mondo del motorsport un posto più sicuro…e più bello. Il comfort e la sicurezza dei piloti è al centro della ricerca di HRX ed il reparto R&D è sempre al lavoro per migliorare le performance dei capi. Passione, originalità e velocità sono i cardini attorno ai quali si sviluppa la ricerca che si basa su una profonda conoscenza del settore e delle ultime novità di materiali unite ad altissime competenze tecniche specifiche.

