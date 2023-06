Trafficanti di uomini, Grimaldi (AVS): altro che manette, picchetto d’onore a Palazzo Chigi per Trabelsi

“Meloni non ha bisogno di scandagliare tutto l’orbe terracqueo per trovare i trafficanti di esseri umani. Su invito vengono direttamente a casa sua. Così Imad Trabelsi, ministro dell’Interno libico, accolto a Palazzo Chigi insieme a una delegazione del governo di unità nazionale. Sul piatto accordi energetici e un’intensificazione degli sforzi per contrastare il traffico di migranti, leggasi per respingere chi tenta la fuga. Ci si accorda con quello stesso Trabelsi che, come denunciammo già a marzo, Amnesty e ONU individuano come come uno dei principali capi del traffico di esseri umani in Libia e destinatario di fondi ottenuti illegalmente con il traffico di petrolio. Invece di rispondere alla nostra interrogazione, il Governo risponde con i fatti: Trabelsi non è stato arrestato in base al decreto Cutro, i suoi beni non sono stati confiscati, è stato invece ricevuto con un picchetto d’onore. Un’istantanea di tutta l’ipocrisia di questo Governo” – così il Vice-capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi.

