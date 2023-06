Agosto, è tempo di Todays Festival: nona edizione, il programma

Si svolgerà dal 25 al 27 agosto la nona edizione di Todays. Il Festival vedrà esibirsi 121 artisti nazionali e internazionali provenienti da 29 paesi diversi nel mondo. Oltre 30 ore di musica, incontri, anteprime, arte, con il meglio della scena musicale contemporanea. I concerti si svolgeranno allo Spazio 211 . Si comincia venerdì 25 agosto con l’esibizione di King Hannah, Les Savy Fav (unica data italiana), Warhaus (unica data estiva) e Wilco. Si prosegue Sabato 26 con Gilla Band, Anna Calvi, Sleaford Mods (unica data italiana) e i Verdena. Chiusura domenica 27 con Enrico Gabrielli in “Le Canzonine” + ospiti/ Auditorium Cecchi Point, Ibibio Sound Machine (unica data italiana), L’Imperatrice (unica data italiana) e Christine And The Queens (unica data italiana). Info : info@todaysfestival.com// mobile: + 39.3493172164.

TODAYS FESTIVAL

25 – 26 – 27 AGOSTO 2023

sPAZIO211 main stage

Parco Sempione, Via Cigna 211 – Torino

Apertura porte sPAZIO211: ore 18.00

inizio live: ore 18.30 / fine live: ore 00.00



VENERDI’ 25 AGOSTO 2023

KING HANNAH

LES SAVY FAV -data unica italiana-

WARHAUS -data unica estiva-

WILCO

SABATO 26 AGOSTO 2023

GILLA BAND



ANNA CALVI

SLEAFORD MODS -data unica italiana-

VERDENA

DOMENICA 27 AGOSTO 2023

PORRIDGE RADIO -data unica italiana-

IBIBIO SOUND MACHINE -data unica italiana-

L’IMPERATRICE -data unica italiana-

CHRISTINE AND THE QUEENS -data unica italiana-

BIGLIETTERIA ONLINE SOLO SU DICE.FM

Biglietti singoli e abbonamenti: https://link.dice.fm/todays2023

Biglietto singolo ingresso a sPAZIO211: 37 euro

Abbonamento 3 giorni (25, 26, 27/8): 103,5 euro

Ingresso eventi TODAYS x TORINO FUTURA (auditorium Cecchi Point, Tolab a Mercato centrale, Cascina Marchesa): gratuito (fino ad esaurimento posti disponibili)

www.todaysfestival.com

