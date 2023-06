7 giugno 1964 Bologna-Inter 2-0: spareggio per lo scudetto

Accadde oggi calcio

Uno spareggio per l’assegnazione dello scudetto

È l’unico nella storia del calcio italiano.

Erano altri tempi, un altro calcio. Il Bologna batte l’Inter con polemiche,queste dovute alla condanna in prima istanza per doping nei confronti di alcuni giocatori del Bologna. Una partita, quella disputata all’Olimpico, che vede l’Inter del mago Herrera in grande forma, fresca campione d’Europa perché vincitrice della Coppa dei Campioni,in finale, contro il Real Madrid.La gara non regala ritmi elevati anche a causa del grande caldo.

Lo spareggio termina sul 2-0 finale, grazie alle reti di Fogli e Nielsen.Il Bologna vince il suo settimo e,finora ultimo scudetto della sua gloriosa storia calcistica.

Enzo Grassano

IL TORINESE