Pedonalizzare via Roma che ha i portici?

Dopo la pedonalizzazione di via Carlo Alberto che ha provocato la fine commerciale della via, io quando devo andare alla Città Metropolitana in via Maria Vittoria 12, devo andare in piazza Solferino e imboccare via Santa Teresa che dopo piazza San Carlo diventa via Maria Vittoria: un giro assurdo.

Ma adesso con l’ intera pedonalizzazione di via Roma i giri saranno ancora più difficili e assurdi. Da automobilista non immagino che strade percorrere per arrivare in piazza Carlo Felice. Già oggi piazza Castello è quasi irraggiungibile.

L’intera operazione appare assurda come quella che stanno facendo in corso Marconi con la stupida realizzazione di un giardino a due passi dal parco del Valentino. Sanno o non sanno che esistono gli ampi portici di Via Roma e tutti quelli che passano in quella via scelgono i portici perché ci sono i negozi ? Chi andrà a passeggio in mezzo alla via?

Forse vogliono annullare i portici creati dal Fascismo? Se così fosse, avrebbe anche un senso. Ma sono sicuro che anche il presidente dell ’Anpi Boeti che è stato anche un ottimo sindaco, non condividerebbe quella scelta. Pedonalizzare via Roma avrà effetti nefasti sulla circolazione e non darà nessun vantaggio ai pedoni. In questo caso anche i ciclisti avrebbero motivo di protestare perché il Comune non prevede una bella ciclabile in via Roma come neppure nei paesi dell’Emilia si sognano di fare.

