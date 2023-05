Sanità, Grimaldi (Verdi Sinistra): Cirio e Meloni affrontino l’emergenza delle liste d’attesa

Per garantire il diritto alla salute

“Il ricorso alla Sanità a pagamento è l’esito di prestazioni prescritte da medici che i cittadini non riescono a ottenere in tempi adeguati. Negli anni del Covid in Italia sono stati persi 1,3 milioni di ecografie all’addome, 3,1 milioni di elettrocardiogrammi e più di mezzo milione di mammografie, una prestazione ambulatoriale su cinque è stata rinviata. La spesa privata degli italiani è passata dai 34,85 miliardi di euro del 2019, ai 37 miliardi del 2021. La metà di questa spesa è per visite specialistiche e interventi” – dichiara il Vice-capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, oggi in piazza a Torino alla manifestazione in difesa della Sanità pubblica, indetta da ordini professionali, sindacati e associazioni.

“È tempo che il Governo affronti insieme alle Regioni l’emergenza delle liste d’attesa per garantire il diritto alla salute e attuare l’articolo 32 della Costituzione” – prosegue Grimaldi. – “Il Parlamento un anno fa ha deciso di portare al 2 per cento del Pil la spesa militare in Italia. Vale a dire circa 38 miliardi di euro all’anno, quasi il doppio dei 21,4 miliardi di euro che abbiamo speso nel 2019, prima della pandemia. Disarmiamoci, scegliamo la pace e mettiamo tutte le risorse nel sistema sanitario nazionale. La destra al Governo delle regioni vuole ancora più autonomia, vuole il federalismo fiscale ma la gestione della sanità regionale dovrebbe farci riflettere di quanto soprattutto in Piemonte Lega e Fratelli d’Italia non abbiano saputo nemmeno gestire i poteri ordinari”.

IL TORINESE