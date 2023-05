Addio a Isa Barzizza la soubrette di Macario e Totò

Isa Barzizza, una delle più grandi e note soubrette del teatro, della rivista di avanspettacolo e del cinema italiano è morta a 93 anni. Originaria di Sanremo, si trasferì a Torino dove frequentò il Liceo Gioberti iniziando a recitare in ruoli secondari nel mondo dello spettacolo. Erminio Macario la scoprì e la portò con sè nelle sue riviste. Barzizza debuttò con Le educande di San Babila nel 1947, poi recitò in Follie di Amleto del 1948. Dopo Macario lavorò con Totò sia in teatro che al cinema. Partecipò a più di 30 film tra il 1950 ed il 1953.

IL TORINESE