Prosegue il recupero dell’area ex Diatto

Proseguono gli interventi di trasformazione dell’area dell’ex stabilimento Diatto, compresa tra via Frejus, via Revello, via Cesana e via Moretta, dove è in corso di realizzazione un edificio destinato all’uso turistico ricettivo, indirizzato specificamente alla popolazione studentesca e a chiunque abbia esigenza di residenza in Torino (studentato privato non convenzionato) con annesso parcheggio interrato ed area a verde e parco urbano.

La Giunta comunale, nella seduta odierna, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, ha approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri relative ai lavori di consolidamento e di demolizione, di sistemazione superficiale interne ed esterne all’isolato e di consolidamento del tunnel interrato nell’area dell’edificio SP1 del Piano Esecutivo Convenzionato denominato “8.22 Frejus”.

Nello specifico le opere di urbanizzazione – che saranno a cura e spese del proponente Patrizia Investment Management – consistono nella demolizione delle strutture adiacenti gli edifici vincolati lungo via Frejus, nel consolidamento delle facciate vincolate di via Revello, nella conservazione della parte di struttura trasformata a tettoia come area per spettacoli all’aperto ma al coperto, nella realizzazione di un’area verde interna recintata, con percorsi ed attrezzature fitness, aperta alla cittadinanza, nella sistemazione dei marciapiedi circostanti l’area d’intervento e messa in sicurezza degli incroci con allargamenti e riorganizzazione delle modalità di parcheggio.

