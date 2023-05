La Mole si è tinta di verde per celebrare l’inizio del primo Festival del Verde

Ieri notte la Mole Antonelliana si è tinta di verde per celebrare l’inizio del primo Festival del Verde, in programma a Torino e in altri sette Comuni del torinese fino a domenica 28 maggio. In allegato un paio di foto (Credits Antonio Pio Roseti)

Questo pomeriggio Il Festival del Verde vivrà una sua ideale inaugurazione alle ore 16.30 presso i Giardini Cavour di Torino : in occasione dell’iniziativa “A spasso con i Custodi degli alberi”, l’Assessore alla Cura e Verde pubblico della Città di Torino Francesco Tresso lancerà, insieme ai partecipanti e ai giovani ragazzi delle scuole, una serie di “bombe di semi” di fiori selvatici.

IL TORINESE