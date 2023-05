La Mole illuminata apre il Festival del Verde. Fino a domenica visite ed eventi alla scoperta della Città

Fino a domenica 28 maggio Torino ospita la prima edizione del Festival del Verde, un grande evento all’insegna della scoperta del patrimonio naturalistico e del paesaggio urbano torinese. Per l’occasione, ieri sera, la Mole Antonelliana si è tinta di verde per celebrarne l’inizio.

Con un ricco programma di appuntamenti, tra aperture straordinarie, visite guidate a giardini pubblici e privati, laboratori, talk e approfondimenti, la manifestazione vuole avvicinare le persone alla natura, ponendosi come un luogo dove mettere in contatto tutte le realtà che a Torino operano nel settore del verde e promuovendo uno scambio culturale che coinvolga sempre più persone.

Questo pomeriggio, alle ore 16.30 nel verde dei Giardini Cavour di Torino, in occasione dell’iniziativa “A spasso con i Custodi degli alberi”, visita guidata pensata per far conoscere gli alberi e i loro segreti, si terrà un’inaugurazione a cui sarà presente l’Assessore al verde pubblico della Città di Torino Francesco Tresso che, insieme ai partecipanti e ai giovani ragazzi delle scuole presenti, lancerà una serie di “bombe di semi” di fiori selvatici.

Programma completo: https://www.festivalverde.it/

Photo Credits: Antonio Pio Roseti

IL TORINESE