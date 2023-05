Si schianta nella notte contro un palo: automobilista grave all’ospedale

Questa notte, intorno alle 3 un incidente stradale si è verificato in corso Vercelli, all’incrocio con via Germagnano a Torino. Un uomo di 30 anni è stato coinvolto nell’incidente e trasportato d’urgenza al CTO di Torino in codice rosso. La sua auto è andata a sbattere contro un palo della luce, ma fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli. Purtroppo, le condizioni dell’uomo sono gravi, ma i medici hanno confermato che non è in pericolo di vita. Sono intervenuti 118 e vigili del fuoco.

