Salone del libro, traffico congestionato in corso Bramante e via Nizza

L’afflusso eccezionale di visitatori al Salone del libro sta creando difficoltà al traffico automobilistico in via Nizza, piazza Carducci e corso Bramante. Problemi anche in corso Unità d’Italia all’imbocco del sottopasso di corso Spezia. Affollatissima anche la metropolitana che è comunque il mezzo più adatto e consigliato per raggiungere il Lingotto. La foto è stata scattata alle 12,30 di oggi, sabato 20 maggio.

IL TORINESE