Allerta meteo, il punto della situazione

La Protezione civile della Città di Torino continua con la sua attività di vigilanza e di monitoraggio delle condizioni meteo e dei livelli dei fiumi. Da oggi nella sede di via delle Magnolie 5 è stato attivato il Centro operativo comunale (COC) per la gestione dell’emergenza.

La situazione meteo/idrogeologica in città e del fiume Po, secondo le previsioni offerte dall’Arpa, è ancora in codice giallo (bassa criticità con fenomeni localizzati) e lontana dalla soglia critica ma è sotto costante monitoraggio e verrà rivalutata in serata e nel corso della giornata di domani.

Il livello dell’acqua ai Murazzi, chiusi in maniera cautelativa da ieri sera, è in graduale crescita -in evoluzione nelle prossime 36 ore- ma ancora sotto la soglia di guardia.

Il monitoraggio della Protezione civile continua a interessare tutte le aree lungo i fiumi tra corso Regina Margherita e Moncalieri, compreso il Borgo Medievale, con un’attenzione particolare riservata all’area del Fioccardo e del torrente Sappone. Per una presenza ancora più marcata sul territorio sono state allertate le associazioni di volontariato e le associazioni di Protezione Civile convenzionate con la Città. Al lavoro ci sono 4 squadre da 2 componenti ciascuna e 40 volontari (dei 242 operativi su tutta la Regione).

“La situazione in città è al momento sotto controllo -spiega il Sindaco Stefano Lo Russo- e in costante monitoraggio da parte della Protezione civile comunale. Stiamo monitorando le quattro aste fluviali principali e i tratti collinari, tutto dipenderà dalla dinamica dell’evento meteorico. Se ci saranno provvedimenti da assumere, naturalmente, li assumeremo e siamo convinti che le torinesi e i torinesi non faranno mancare la loro collaborazione”.

“Il sistema della Protezione Civile è attivo -aggiunge l’assessore Francesco Tresso-, stiamo seguendo le procedure previste dal nostro piano con un costante aggiornamento con il livello regionale per la parte operativa e con Arpa Piemonte per il monitoraggio. Controlliamo la situazione per capire se il fenomeno in atto possa comportare situazioni critiche in corrispondenza di aree specifiche della città, come i ponti o le zone più vicine ai corsi d’acqua”.

Eventuali aggiornamenti che in base alle previsioni meteo potessero rendersi necessari saranno comunicati con tempestività alla cittadinanza e agli organi di informazione attraverso comunicati stampa, sulla home page del sito web della Città e sui suoi canali social (pagina Facebook e account Twitter).

