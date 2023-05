Esce il nuovo romanzo di Paolo Chicco “Parrini, santi e miracula”

Il libro sarà presentato mercoledì 24 maggio presso l’Ibrida Bottega in via Romani 0

Mercoledì 24 maggio, alle 18, presso l’Ibrida Bottega in via Romani 0, verrà presentato il libro di Paolo Chicco dal titolo “Parrini, santi e miracula”. Con l’autore dialogheranno Ottavia Giustetti, giornalista di Repubblica, e gli attori Palma della Rocca e Piermario Prandi ne leggeranno dei brani.

Per la festa patronale il parrino organizzava il solito giro ma l’ impupata di San Bartolo scritturava ragazzi e ragazze più grandi per affidare a braccia sicure l’antico quadro del Santo patrono, staccato per l’occasione dall’altare della chiesa Vecchia e fatto girare di casa in casa.

Questa volta il carico lo calava San Bartolo in persona. Gli isolani sentivano battere alla porta e si ritrovavano faccia a faccia con il Santo, quello a cui per tutto l’anno avevano chiesto grazie e favori per faccende più o meno gravi.

Lo sguardo del patrono, lanciato dagli occhi martirizzati, penetrava nella coscienza dei fedeli chiedendo loro conto e ragione delle grazie richieste e della protezione ricevuta.

Sono i personaggi dell’isola, con i loro caratteri e le loro disavventure, a formare gli ingredienti fondamentali e naturali del romanzo, capaci di combinarsi, a metà tra sacro e profano, nella commedia umana recitata su di un palcoscenico di eccezione, l’isola di Filicudi.

Paolo Chicco, nato a Torino nel 1951 e penalista, a partire dalla fine degli anni Settanta ha diretto una radio libera, fondando poi la rivista “La pallacorda”.

Nel 2012 ha pubblicato un testo intitolato “La maledizione di Mezzapica”, sei racconti ambientati a Filicudi e tradotti in diverse lingue.

Nella stessa collana di narrativa “Settevoci” pubblica nel 2016 “Le mura di Tramontana”, che gli ha valso il Premio Città di Cuneo e Chambery. Nel 2017 pubblica “Strabismo di Venere” e nel 2021 “Mavaria”.

MARA MARTELLOTTA

IL TORINESE