A Gassino Paulaner Beer Fest  

Appuntamento imperdibile il weekend del 19-20-21 Maggio in quel di Gassino dove tiene botta ai cambiamenti la tradizione del Grissino e della Torta Ghersin. L’amministrazione comunale, insieme all’associazione Sapori dal Mondo, ha infatti organizzato tre serate di festa per onorare al meglio la sua tipicità, questa volta insieme ai migliori stand gastronomici e ad un colosso della birra tradizionale bavarese come Paulaner.

Per l’associazione leader della ‘Street Culture’, questo format è un “must”, portato alla ribalta da oltre 20 anni in tutte le piazze d’Italia. Nella versione gassinese, l’evento Paulaner sarà condito da concerti musicali live tutte le sere e dalla concomitanza di molte celebrazioni. Ci sarà, infatti, la festa dei coscritti 02-03-04-05 e Alexander Reaveal dj set il Venerdì; il concerto del donatore di sangue ad opera del corpo musicale Respighi di Gassino e Santa Cecilia di San Raffaele e lo stupendo tributo a Vasco Rossi al Sabato; le rappresentazioni delle associazioni culturali e sportive ed il progetto musicainsieme la Domenica. Durante la tre giorni di festeggiamenti, spazio alla meravigliosa Mostra “Animali di casa nostra” a cura di Timephoto e alle esposizioni degli stand commerciali del territorio. Il pubblico potrà assaporare l’enogastronomia di stampo street dai migliori Street food fatti a mano sul momento, selezionati ad arte per accompagnare le degustazioni. Un’occasione per soddisfare il palato di tutti in un contesto di gioia e grande convivialità.