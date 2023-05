“Codice degli appalti e Pnrr”, Italia Viva fa il punto a Torino

Incontro promosso oggi al Polo Urbano dei Murazzi del Po alle 18,30

“Codice degli appalti e Pnrr” è il titolo dell’iniziativa organizzata questa sera ai Murazzi da Italia Viva. Commenta Vittoria Nallo, (nella foto) coordinatrice a Torino del movimento di Matteo Renzi e moderatrice dell’incontro: “Con questa iniziativa continuiamo il nostro lavoro per la Città che ha inizio da quando, nel novembre 2019, appena nata Italia Viva, proprio qui a Torino è stato presentato il Piano Shock per le infrastrutture.

Con i decreti Semplificazione 1 e 2 sono state sbloccate 101 Opere e oggi, con i fondi PNRR in arrivo, sono moltissimi i cantieri che vedranno l’avvio. Un’occasione unica per Torino e per il Piemonte, ma quello che ci domandiamo è: siamo sicuri di riuscire a non sprecarla? Le nuove norme volute dal Governo ed in particolare dal Ministro Salvini ci preoccupano, non solo per il numero di articoli che non sembra certo “semplificare” le procedure.

Da architetto sono preoccupata anche per il ruolo del progettista e del progetto, che viene ora quasi del tutto superato perdendo di centralità.

Oggi avremo la possibilità di discutere del nuovo Codice degli Appalti con personalità provenienti dai mondi professionali, del Politecnico, dei Costruttori e con le nostre rappresentanti in Senato, Silvia Fregolent e Raffaella Paita, capogruppo di Azione-Italia Viva-Renew Europe.

Studio delle norme e filo diretto tra territorio e Parlamento sono la ricetta con cui Italia Viva prosegue il proprio lavoro cercando di farsi portavoce delle istanze dei cittadini”

